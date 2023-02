OL : Blanc a bien trouvé un renfort en attaque !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Bradley Barcola a vraiment pris ses marques comme titulaire à l'OL. Le jeune attaquant de 20 ans a marqué son premier but en Ligue 1 samedi soir à Troyes, séduisant de plus en plus un Laurent Blanc qui ne le connaissait pas il y a peu.

L'invité surprise du début d'année 2023. Avec les départs de Karl Toko Ekambi et Tetê, Bradley Barcola s'est fait une place de titulaire à l'OL. Le jeune homme a débuté les quatre derniers matchs, dont trois d'entre eux en Ligue 1. Son impact se fait de plus en plus sentir sur le côté gauche de l'attaque lyonnaise. Après une passe décisive pour Lepenant à Ajaccio, il a marqué samedi lors du déplacement de l'OL à Troyes. Un premier but en Ligue 1 qui correspond à un palier pour Barcola, lequel avait déjà montré des qualités de vitesse et de dribble intéressantes lors des dernières sorties.

Blanc ne connaissait pas Barcola, il est bluffé

Barcola était lui-même ému de cette réalisation en terre troyenne. « Franchement, je l'attendais depuis un moment ce but et ça fait du bien. J'ai vu le ballon partir en retrait et j'ai senti que Maxence allait me le mettre en une touche. Et ensuite ça m'a mis en confiance », a t-il déclaré après le match au micro de Prime Vidéo. Mais, le premier à avoir apprécié ce but reste Laurent Blanc. Souvent pointé du doigt pour privilégier les joueurs expérimentés aux jeunes pousses, l'entraîneur lyonnais concède volontiers s'être trompé au sujet de Barcola. Il a même avoué découvrir ses qualités au fur et à mesure, notamment au niveau de la vitesse.

⚽ Bradley Barcola : "Je l'attendais depuis un moment !"



Le jeune attaquant lyonnais nous parle de son premier but en @Ligue1UberEats ❗#ESTACOL I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/wzl20tLfmL — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 4, 2023

« J'ai mis un peu de temps pour le connaître, c'est un jeune joueur avec un peu de nonchalance mais quand il met le turbo, il va vite, il est intéressant. Son poste, c'est axe côté mais il va encore progresser. Et quand il prend de la vitesse, sa technique de dribble est très intéressante », a t-il décrit élogieux. De quoi rassurer le technicien qui bénéficie désormais d'un apport non négligeable en attaque avec ce profil d'ailier 100% origine OL.