OL : Bielsa ne veut pas de Cornet, il rétablit la vérité

Dans : OL.

Disponible sur le marché des transferts, Maxwel Cornet anime l’actualité mercato en Angleterre. L’ailier ou latéral gauche de l’Olympique Lyonnais est annoncé dans le viseur de Burnley et de Leeds United, dont l’intérêt ne serait pas réel.

Comme ses coéquipiers Thiago Mendes, Houssem Aouar ou encore Moussa Dembélé, Maxwel Cornet possède un bon de sortie cet été. L’ailier plus souvent utilisé au poste de latéral gauche devrait en profiter pour quitter l’Olympique Lyonnais qui a déjà compensé son probable départ avec l’arrivée du Brésilien Henrique Silva, libre après la fin de son contrat à Vasco de Gama. Reste à savoir où atterrira l’ancien joueur du FC Metz.

Son nom revient beaucoup de l’autre côté de la Manche où l’on évoque une lutte entre Leeds United et Burnley qui, d’après le tabloïd The Sun, vient de dégainer une offre à 15 millions d’euros. Une concurrence pourtant démentie par le YouTubeur proche des Peacocks Joe Wainman. Selon lui, le manager Marcelo Bielsa n’est absolument pas intéressé par le Lyonnais. « C'est peut-être de l'arrogance mais écoutez : il n'y a pas de concurrence entre Leeds United et Burnley », a écarté le spécialiste de Leeds United.

Bielsa a préféré Junior Firpo

« Si l'on voulait Maxwel Cornet, on l'aurait eu, a-t-il poursuivi. C'est impossible qu'il choisisse Sean Dyche et Burnley plutôt que Marcelo Bielsa et Leeds United, ce sont juste des faits réels. Il n'y a pas de concurrence entre Burnley et nous pour Maxwel Cornet. Laissez Burnley recruter leur joueur et j'espère qu'il s'amusera là-bas. » Finalement, le YouTubeur n’a peut-être pas tort puisque Leeds United a enregistré l’arrivée du latéral gauche espagnol Junior Firpo en provenance du FC Barcelone. A moins que le coach Marcelo Bielsa réclame un deuxième renfort au même poste, cette signature à 18 millions d’euros semble mettre un terme à la piste Maxwel Cornet.