OL : Bielsa arrive, sa blague à 12ME ne fait rire personne

Dans : OL.

Afin de recruter Maxwel Cornet, Leeds a fait une offre à l'Olympique Lyonnais. Mais du côté de l'OL, on a été sidéré de voir le montant proposé par le club entraîné par Marcelo Bielsa.

Depuis des mois on évoque l’intérêt du club de Leeds pour Maxwel Cornet, l’international ivoirien ayant encore deux ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais. Mais la formation de Premier League semble avoir du mal à faire une offre vraiment sérieuse concernant le joueur de l’OL, puisque le dossier paraît totalement à l’arrêt au point même que la presse anglaise affirmait que les Peacocks s’étaient déjà tournés vers d’autres pistes. Mais selon Olympique-et-Lyonnais, si rien ne bouge, c’est qu’en fait du côté de Jean-Michel Aulas et Juninho on estime que l’offre transmise par le club entraîné par Marcelo Bielsa n’est pas du tout à la hauteur des attentes pour le transfert de Maxwel Cornet.

Car même si l’Olympique Lyonnais a besoin de vendre des joueurs lors de ce mercato, il ne le fera pas à vil prix. Et la proposition de 12 millions d’euros arrivés de Leeds n’a même pas été étudié par les dirigeants de l’OL, ces derniers étant prêts à vendre Maxwel Cornet, mais pas du tout à ce tarif. Le club anglais n’a pas encore répondu à ce refus de Lyon, et pour l’instant l’opération est totalement gelée. Du côté de Juninho, on se demande désormais si Leeds reviendra à la charge, ou bien s'il faut désormais se tourner vers d'autres propositions à venir pour Cornet.