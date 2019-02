OL : Bernard Lacombe disjoncte, il envoie les supporters en cuisine

Dans : OL, Ligue 1.

Questionné sur les supporters de l'Olympique Lyonnais, Bernard Lacombe n'a pas fait dans la dentelle, et cela risque de piquer très fort.

Jusqu'à maintenant, le club rhodanien réalise une bonne saison. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2012 et toujours en course pour finir sur le podium de la Ligue 1, l'OL pourrait même s'offrir une cerise sur le gâteau en Coupe de France. Malgré ces résultats honorables, Bruno Genesio continue à être critiqué à Lyon, par une frange de supporters au Groupama Stadium. Des remontrances, sur les compositions d’équipes et le coaching, que Bernard Lacombe ne tolère plus. Et comme pour le football féminin, il ne cache pas sa position.

« Les supporters... Ils arrivent et ils commencent à dénigrer car il y a Pierre, Paul ou Jacques qui ne jouent pas. Mais comment ces gens-là, qui n'ont aucune compétence, peuvent-ils se permettre de venir le jour du match, comme cela, et donner des avis ? Déjà, quand tu es dans la tribune, que tu as été joueur, il y a plein de choses que tu vois parce que tu les as vécues un moment. Eux, ils ont vécu quoi après avoir joué en Promotion de district régional ? C'est tout ce qu'ils ont fait... », a balancé, sur RMC Sport, le conseiller du président Aulas. Autant dire que l'ancien attaquant de l'OL votera pour une prolongation de contrat de Genesio en mars prochain. En tant pis pour l'avis de ceux qui ont joué dans la division inconnue au bataillon de Promotion de district régional...