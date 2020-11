OL : Marcelo pleure, Raymond Domenech accuse Lyon

Dans : OL.

Expulsé contre Lille, Marcelo s'est présenté face à la presse pour se plaindre de l'arbitre. Raymond Domenech est sidéré que l'Olympique Lyonnais ait laissé parler son défenseur.

Expulsé en début de seconde période face à Lille, après un deuxième carton jaune, Marcelo ne s’est pas fait discret après la rencontre, le défenseur brésilien venant même s’exprimer en conférence de presse pour évidemment se plaindre de l’arbitre, dont il pense qu’il a quelque chose contre lui. Pour Raymond Domenech, il est totalement hallucinant que l’Olympique Lyonnais désigne Marcelo pour s’expliquer, alors que ce dernier était fautif et ne pouvait que taper sur l’arbitre, avec le risque de prendre une sanction supplémentaire. L'ancien joueur et coach de l'OL estime que le club rhodanien mérite mieux que cela.

« Marcelo en veut à l’arbitre, moi j’en veux à l’attaché de presse de l’OL et je n’arrive pas à comprendre. Il y a un mec qui est expulsé, et on l’envoie en conférence de presse pour attaquer l’arbitre finalement. Cela n’a pas de sens. Qu’on envoie quelqu’un comme Diomandé pour le valoriser, ou quelqu’un d’autre, mais là c’est peut-être qu’il n’y avait que lui qui avait pris la douche et qu’ils étaient pressés de rentrer. Il y avait tellement de choses intéressantes à dire pour Lyon et à positiver sur ce que l’équipe avait fait, plutôt que d’insister sur l’arbitrage alors qu’on s’en fout. Cela ne peut que les mettre en difficulté, c'est incompréhensible. Lyon avait vraiment d'autres choses à mettre en avant que ça », a lancé, sur L'Equipe, l'ancien sélectionneur national agacé par ce comportement.