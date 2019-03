OL : Benzema à Lyon, l'énorme coup tenté par Aulas au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont chamboulé leur ligne d’attaque avec les arrivées de Martin Terrier, mais également de Moussa Dembélé. En effet, l’ex attaquant du Celtic Glasgow a été recruté dans les derniers instants du mercato afin de remplacer Mariano Diaz, transféré au Real Madrid. Mais visiblement, l’international espoirs français n’était pas le premier choix de Jean-Michel Aulas. En effet, interrogé par France 3 ce lundi à deux jours du choc face à Barcelone en Ligue des Champions, le président rhodanien a dévoilé une piste creusée par l’OL cet été.

« Le plus doué des joueurs qui est passé par Lyon ? Karim Benzema a prouvé avec ses résultats à l’OL et au Real qu’il avait la dimension mondiale. On a parlé avec Karim Benzema l’année dernière pour qu’il revienne à l’Olympique Lyonnais. Il se posait un certain nombre de questions. Mais, économiquement, on n’a pas pu le faire » a concédé Jean-Michel Aulas, avouant tout de même que les dirigeants rhodaniens avaient entamé les démarches pour recruter Karim Benzema en provenance du Real Madrid. Une opération rapidement rendue impossible par le club madrilène, qui a fait du Français le leader de son attaque suite au départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin. Et qui ne risque plus de bouger du Real Madrid avec le come-back inattendu de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole.