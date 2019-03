OL : Benitez se fout royalement de la rumeur Genesio

Dans : OL, Ligue 1, Premier League.

Depuis 24 heures, la rumeur circule d'un possible contact déjà prix entre Pini Zahavi et Newcastle, le très puissant agent étant désormais en charge de gérer un éventuel départ de Bruno Genesio de l'Olympique Lyonnais si Jean-Michel Aulas ne lui proposait pas de prolonger son contrat. Bien évidemment, l'actuel entraîneur des Magpies a été interrogé sur ces bruits venus de France concernant son possible remplaçant sur le banc du club de Premier League. Et le moins que l'on puisse dire est que Rafael Benitez n'a pas réellement affiché de grosses craintes.

« D'après mon expérience, on va parler de nouveaux entraîneurs pour Newcastle et de futurs clubs pour moi car pour l’instant je n’ai pas signé de prolongation. C'est le football. Vous ne pouvez pas empêcher les agents de parler et de proposer des solutions. Ce sont des choses qui arrivent, et c’est normal (...) Pour l’instant, rien n’a changé me concernant. Mais je me rappelle qu’à Naples, comme ici, lorsque le mercato arrivait on évoquait la venue d’une centaines de joueurs. Au final, combien signaient vraiment ? (...) Moi je ne pense qu’au prochain match contre Bournemouth, et quand l’avenir du club sera assuré, alors on pourra discuter d'une prolongation avec les dirigeants », a clairement prévenu l'expérimenté entraîneur espagnol. Pour rappel, Newcastle est actuellement 13e de Premier League avec six points d'avance sur la zone rouge.