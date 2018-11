OL : Balbir dévoile l'atout qui va permettre à l'OL de griller l'OM et Lille

Dans : OL, Ligue 1, OM, LOSC.

Depuis le début de la saison, les performances de Lyon et de Marseille sont globalement décevantes.

La preuve, les deux clubs, qui étaient censés être les outsiders du PSG, sont derrière Lille et Montpellier au classement. Mais selon Denis Balbir, la situation est tout de même différente à l’OL et à l’OM. En effet, le journaliste de W9 est bien plus inquiet pour l’équipe de Rudi Garcia, dont la défense fait tout de même très peur ces dernières semaines. De plus, le chroniqueur de But Football Club estime que l’expérience lyonnaise va permettre aux partenaires de Nabil Fekir de terminer devant Marseille ou encore Lille cette saison en Ligue 1.

L'expérience va sauver l'OL selon Denis Balbir

« En ce moment, l’OL est dans le dur. On l’a vu avec leur match laborieux face à Bordeaux (1-1). L’OM n’est pas au mieux et vient de voir sa défense voler en éclats à Montpellier (0-3). Lille peut être un vrai trublion au milieu des Olympiques cette saison. D’abord parce que les Nordistes ne jouent pas de Coupe d’Europe contrairement à Lyon et Marseille qui auront un calendrier plus chargé. Mais aussi et surtout parce qu’il y a vraiment un effectif de qualité, quasiment aussi dense voire meilleur au niveau du banc que celui de l’OM. Devant Marseille a peut-être Thauvin et Payet mais Lille a quand même Bamba et Pépé. Derrière, les Phocéens n’ont pas la solidité des Lillois. Si je dois comparer avec Lyon, je suis plus dubitatif. L’OL a quand même une meilleure maîtrise des choses. Quand ils sont vexés, les Gones sont capables de réagir. Je pense surtout que l’expérience de Lyon, la stabilité du club et la qualité de son effectif les place quand même au-dessus. Pour moi, Lille est plus proche de passer devant l’OM que devant l’OL » a expliqué Denis Balbir, très inquiet pour l’avenir à l’OM dans un futur proche. Que ce soit pour Marseille ou Lyon, l’avenir européen aura également une incidence importante pour la suite du championnat. Un élément à ne pas négliger, au moment où l’équipe de Frank McCourt est proche de la sortie en Ligue Europa.