OL : Azmoum à Lyon, une info bouillante !

Déjà dans le viseur de Juninho l’été dernier, Sardar Azmoun se rapproche à grands pas de l’Olympique Lyonnais. Un accord pour un contrat de quatre ans a déjà été trouvé avec l’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg.

L’OL avait pointé du doigt la nécessité de recruter un attaquant lors du mercato estival. Plusieurs joueurs avaient été pistés, à l’instar de Gaëtan Laborde, Randal Kolo Muani ou encore justement, Sardar Azmoun. Finalement, aucun joueur offensif supplémentaire n'avait rallié Lyon au mois d’août. Et pourtant, le début de saison a mis en lumière une évidence : l’OL a besoin d’un attaquant supplémentaire. Le besoin se fait forcément ressentir encore plus avec l’absence de Moussa Dembélé. Ce sera également le cas pendant plusieurs semaines lorsque Karl Toko Ekambi avec le Cameroun, Islam Slimani avec l’Algérie et Tino Kadewere avec Zimbabwe, partiront à la CAN. Il y a quelques jours au micro de RMC, Juninho, toujours concentré sur son rôle de directeur sportif, évoquait la nécessité de recruter un « attaquant de couloir pour percuter ». Il semble qu’il ait trouvé son bonheur en la personne de Sardar Azmoun, même si le profil diffère un peu de ce qu’il recherche avec Peter Bosz.

Sardar #Azmoun is getting closer to #OlympiqueLyonnais. The striker has decided not to extend his contract with #Zenit, which expires in June 2022. Ready 4-years contract. #OL are pushing to sign him as confirmed by the sports director Juninho Pernambucano. #transfers https://t.co/CUzCRpq56G