OL : Avec ce programme de fou, Lyon va savoir

Dans : OL, Ligue 1.

Toujours aussi inconstant, l’Olympique Lyonnais est néanmoins en course dans ses principaux objectifs.

La qualification en Ligue des Champions est encore parfaitement jouable, et le podium en Ligue 1 n’est qu’à un point. Rien de catastrophique donc malgré le niveau de jeu parfois affiché, comme le rappelle souvent Jean-Michel Aulas. Mais à force de souffler le froid et le chaud comme récemment à Guingamp, l’OL va bien devoir être fixé. Ce sera certainement le cas après la trêve internationale puisque les joueurs de Bruno Genesio vont connaître un enchainement décisif.

En effet, à la reprise, dès le vendredi soir, Lyon recevra Saint-Etienne pour un match capital pour les supporters, mais aussi pour le classement car les Verts marchent fort et talonnent l’OL d’un point. Et avant de se rendre à Lille, qui aura donc l’occasion d’asseoir sa belle deuxième place provisoire, Lyon recevra Manchester City pour une rencontre encore une fois décisive en Ligue des Champions. Un enchainement de gala avec trois rencontres couperets en 8 jours, et un premier point de passage capital pour Nabil Fékir et ses coéquipiers.