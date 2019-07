OL : Aulas voit venir Everton avec l'argent du PSG, il donne le tarif

Dans : OL, Mercato, PSG, Premier League.

Le transfert d’Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain est en très bonne voie, et si quelques détails restent à régler, les grandes lignes sont déjà connues.

Le milieu de terrain actuellement en vacances est attendu en début de semaine prochaine à Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec le PSG si tout se confirme d’ici là. Everton va donc recevoir une belle somme annoncée à 30 ME minimum, et pourra se payer un remplaçant de qualité. Les regards se tournent vers Lucas Tousart, qui fait partie des cibles de longue date du club de Liverpool. Une évidence pour les Toffees, qui savent que l’OL ne fait pas forcément de l’international espoir français un titulaire indiscutable pour la saison prochaine.

Avec déjà une belle expérience, et un profil de joueur combatif, l’ancien de Valenciennes a tapé dans l’œil d’Everton. Jean-Michel Aulas, qui n’a pas prévu de départ majeur désormais en dehors de celui de Marcelo si jamais le défenseur trouve une porte de sortie à sa guise, risque d’être exigeant avant de lâcher Lucas Tousart. Selon RMC, il en demanderait 20 ME au minimum. Pas mal pour un joueur recruté 3 ME il y a quatre ans, même si son transfert est encore très loin d’être bouclé, et forcerait peut-être l’OL à recruter dans la foulée. En tout cas, Lyon devrait vite être fixé, le mercato anglais se terminant dans deux semaines désormais.