OL : Aulas soutient à 100% Genesio et clashe les brebis galeuses

Dans : OL, Ligue 1, Europa League, Coupe d'Europe.

Avant le match retour d'Europa League contre le CSKA Moscou, Jean-Michel Aulas est monté une nouvelle fois au créneau afin de soutenir Bruno Genesio. Conscient que ce dernier était toujours aussi sévèrement critiqué, notamment sur les réseaux sociaux, le président de l'OL a fait savoir que pour lui son entraîneur était l'homme de la situation. Et Jean-Michel Aulas a attaqué frontalement ceux qui essaient, selon lui, de déstabiliser l'OL en donnant la parole aux supporters réfractaires.

Via le site officiel de l'Olympique Lyonnais, le patron de l'OL a dégainé. « J’ai une grande confiance en Bruno et en tout son groupe constitué principalement de jeunes joueurs, conformément à une stratégie misant sur l’Academy et sur des investissements importants qui permet de travailler sur le moyen terme. Le groupe de Bruno est aujourd’hui 4ème de la Ligue 1 et il disputera demain contre le CSKA Moscou un 1/8ème de finale retour d’Europa League qui peut permettre au club de participer pour la 8ème fois à un ¼ de finale européen depuis 1999. Tout doit être fait pour se qualifier et je sais que nous pourrons compter sur la grande majorité de nos supporters pour nous aider à décrocher cette qualification, même si certains ont manifesté un mécontentement sous une forme inappropriée, et je regrette d’ailleurs fortement la publication dans L’Equipe de cette banderole menaçante déployée par quelques supporters il y a 10 jours à Montpellier (...) Je dénonce cette incitation à la violence, même de seulement quelques supporters, et je déplore tout ce qui peut concourir à en faire la promotion. Nous avons toujours entretenu des relations d’échanges et de confiance avec nos supporters et nous continuerons ainsi, en appelant à l’unité et en dénonçant la violence, avec comme seul objectif partagé par tous, dirigeants staff, joueurs et supporters : défendre et faire gagner l’Institution OL, en valorisant les acteurs pour optimiser leurs performances individuelles et collectives », indique Jean-Michel Aulas, qui n’assistera pas au match entre Lyon et le CSKA Moscou, ayant encore besoin de récupérer de sa récente opération.