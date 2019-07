OL : Aulas sert Arsenal sur un plateau avec ce joueur à 30 ME

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Pour sa deuxième année à la tête d’Arsenal, Unai Emery n’a pas le choix, il doit remporter un titre et ramener l’équipe en Ligue des Champions, sous peine de certainement dire adieu à l’Emirates.

Pour cela, le club londonien ne cache pas qu’il souhaite recruter Wilfried Zaha, qui brille avec Crystal Palace et est déterminé à tenter sa chance chez un grand d’Angleterre, après son échec à Manchester United en 2014. Les négociations sont complexes entre voisins, puisque les Eagles réclament jusqu’à 90 ME pour leur attaquant vedette. Résultat, Arsenal envisage d’autres pistes, et tout se sait visiblement dans le monde du football.

C’est ainsi que Jean-Michel Aulas en a profité pour faire connaître ses intentions et proposer carrément les services de Nabil Fékir selon The Mirror. Le prix est déjà connu, puisque l’OL veut 30 ME pour son capitaine, qui n’a jamais digéré son transfert manqué à Liverpool l'été dernier. Une arrivée dans un club où les « frenchies » ont leurs habitudes pourrait avoir du sens, même s’il n’est pas dit qu’Arsenal cherche un nouveau meneur de jeu, Mesut Özil ayant un contrat en béton et une place d’incontournable malgré un rendement inégal la saison passée.