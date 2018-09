OL : Aulas se dit prêt à virer Genesio « sans état d’âme »

Dans : OL, Ligue 1.

Ardent défenseur de Bruno Genesio depuis que ce dernier a été nommé entraineur de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a toujours défendu son technicien, et il continue de le faire. Néanmoins, dans un entretien au Dauphiné Libéré, le président du club rhodanien ne veut pas qu’on fasse passer son soutien à Genesio pour de la faiblesse. Si jamais il sent que l’ancien milieu de terrain n’a plus les armes pour emmener son équipe vers les objectifs fixés, alors il sera capable de prendre une décision radicale.

« Si on critique sans cesse, et souvent à tort, l’entraîneur, on se met des difficultés supplémentaires plutôt que de trouver des solutions. Mon rôle de président, c’est d’avoir de vraies solutions, pas de crier haro sur le baudet. Après, si je dois prendre des décisions, je le ferai. Sans état d’âme. Je l’ai déjà montré », a prévenu Jean-Michel Aulas, qui pourra d’autant plus facilement prendre cette décision que Bruno Genesio n’a plus que quelques mois de contrat, et qu’il privilégiera toujours le bien du club.