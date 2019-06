OL : Aulas rêvait de le prolonger, Genesio a dit non

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Malgré des résultats plutôt positifs avec une demi-finale de Coupe de France et une troisième place accrochée en Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio n’a pas prolongé l’aventure dans la capitale des Gaules. En effet, le technicien français de 52 ans a été remplacé par Sylvinho, lequel est désormais accompagné dans sa mission par Juninho. Un duo qui fait rêver les fans de l’OL, mais qui aurait pu ne jamais voir le jour. Car dans les colonnes de L’Equipe, Bruno Genesio a révélé qu’il avait été vraiment à deux doigts de signer un nouveau bail à Lyon. Notamment car Jean-Michel Aulas souhaitait absolument le prolonger…

« Déjà, Jean-Michel Aulas a tout fait pour me garder. On était d'accord sur la prolongation. Il y a eu des faits qui ont inversé la tendance. J'ai alors senti que le contexte n'était plus propice autour de moi pour remplir les objectifs dans l'immédiat. L'équilibre sportif et financier du club était menacé. Cette atmosphère négative rejaillissait sur le comportement des joueurs. Il fallait une décision forte. C'est moi qui l'ai prise dans l'intérêt général et dans celui du club. Mais même avec cette défaite en demi-finale de Coupe de France face à Rennes à domicile (2-3, le 2 avril), j'aurais quand même pu prolonger derrière avec une qualification directe en C 1 et cette place de 8e de finaliste contre le Barça (0-0 ; 5-1) cette saison » a confié Bruno Genesio, rappelant à tout le monde que JMA voulait le prolonger à Lyon. Et que, grand seigneur, il a refusé l’offre du président lyonnais.