OL : Aulas prêt à limoger Genesio en cas de défaite dans le derby ?

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Le 3 novembre prochain, l'Olympique Lyonnais se déplacera à Geoffroy-Guichard dans ce qui est incontestablement le plus grand derby de France. Et ce match pourrait avoir une importance encore plus forte puisque ce lundi matin, Jean-Michel Aulas confie sur Eurosport qu'il sera très attentif au résultat de cet ASSE-OL concernant la situation de Bruno Genesio. Car si le patron de l'Olympique Lyonnais soutient toujours son entraîneur, il tient visiblement à toujours lui mettre une grosse pression sur les épaules.

« Est-ce que ceux qui le critiquent connaissent Bruno Genesio ? Est-ce qu'ils connaissent ses causeries ? Pensent-ils que je suis le moins bien placé après mes 30 ans d'expérience pour prendre les décisions le concernant ? Si je devais changer, je n'aurais pas d'état d'âme. Si les résultats sont meilleurs, on poursuit. Si on ne peut pas revenir, je ferai autrement. Mais il n'y a pas d'urgence. Monaco n'est qu'à six points et on va les accueillir. Je vous dis qu'on sera à l'arrivée là où on veut être avec ou sans Bruno parce qu'on a signé un super recrutement et qu'on a un super stade. Il est trop tôt pour prendre des décisions après huit matches. On fera le point après le derby. Tous les entraîneurs sont en danger, on est dans un club ambitieux. Je veux éviter une erreur : celle de prendre une décision trop hâtive qui ne nous permettrait pas d'aller là on pourrait être si je ne prenais pas cette décision. Je ne demande pas aux supporters d'aimer Genesio mais de faire confiance à leur président », a confié Jean-Michel Aulas, convaincu de faire le bon choix en conservant Bruno Genesio comme entraîneur, malgré une pression populaire de plus en plus forte via les réseaux sociaux. On reparlera quand même de tout cela dans désormais moins d'un mois...