OL : Aulas porte plainte, le ménage commence !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après le chaos qui a contraint l'arbitre à stopper définitivement le match de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais, le président de l'OL ne peut plus détourner son regard.

48 heures après l’annonce des mesures ministérielles contre la violence dans les stades, il n’y a pas eu besoin de bouteilles d’eau vendredi soir au stade Charléty pour faire dégénérer les choses. Alors que l’on venait de vivre une première période agréable entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais, quelques abrutis ont décidé d’en découdre dans les tribunes, et cela alors que de nombreuses familles avec des enfants étaient présentes à proximité de ces graves incidents. Conscient de l’image épouvantable donnée par quelques « supporters » lyonnais encagoulés et décidés à se battre plutôt qu’à soutenir l’équipe de Peter Bosz, Jean-Michel Aulas a tenté de montrer qu’il était déterminé à garder le contrôle de ses tribunes, même si pour le président de l’OL cela devient tout de même chaud. Stigmatisé par son homologue du Paris FC, qui estime que JMA doit désormais cesser de se voiler la face, ce dernier a annoncé que Lyon allait sans délai porter plainte contre ses supporters identifiés dans ces incidents.

Lyon veut identifier les coupables dans ses supporters

« Bienvenue sur notre chaîne pour vivre avec nous cette 35ème journée de Ligue 1 UBER EATS ! »

#PFCOL pic.twitter.com/8gSwkekI2X — P•B (@PBouby) December 17, 2021

Même s’il tente encore une fois de partager la faute, le président de l’Olympique Lyonnais doit cependant reconnaître que certaines images nuisent à son club. « C'est dramatique pour le football. Il y avait un match plaisant, et tout a dégénéré, il a suffi d'un pétard. Je pense que les responsabilités sont partagées. Au niveau de l'OL, on sera d'une sévérité exemplaire envers certaines attitudes. Nous avions 600 supporters encadrés par 14 de nos stadiers. On les connaît et on prendra des mesures. Il y avait aussi des supporters parisiens de l'OL que là, nous n'avons pas identifiés. De toute façon, nous allons porter plainte pour trouver la vérité (...) Les premiers gestes de violence ont bien eu lieu envers les supporters de l'OL qui ont répliqué de manière inacceptable, je le reconnais. Que chacun prenne ses responsabilités, nous, on va faire le ménage (...) Ça commence à faire beaucoup pour le football français, c'est énorme ce qui se passe, c'est un problème de société », a reconnu un Jean-Michel Aulas qui vit actuellement des moments très difficiles avec son club, et pas que sur le plan sportif.