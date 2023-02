OL : Aulas négocie la paix avec les supporters

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Vainqueur de Lens dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (2-1), l’OL se remet à rêver d’Europe.

Le podium est inaccessible pour l’Olympique Lyonnais, qui a accumulé un trop gros retard lors de la première partie de saison sur Marseille, Monaco ou encore Lens. En revanche, la cinquième place de Lille est dans le viseur des Gones, qui sont revenus à seulement six points des Dogues ce week-end grâce à la victoire contre Lens au Groupama Stadium (2-1). Après un mercato qui a surtout permis à l’OL de dégraisser, l’équipe de Laurent Blanc semble plus équilibrée. Les jeunes du club (Cherki, Barcola, Lukeba, Diomandé) forment une belle ossature et les plus anciens comme Tolisso, Lacazette ou encore Lovren et Tagliafico sont également au rendez-vous. Il n’en fallait pas plus pour redonner le sourire à Jean-Michel Aulas. A l’heure où la fronde des supporters auprès de certains dirigeants (Cheyrou, Ponsot) est toujours forte, le président de l’OL a lancé un message aux sympathisants du club rhodanien sur les réseaux sociaux après le succès face aux Sang et Or.

Aulas lance un message d'unité à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« J'ai vraiment tout aimé ce soir. Le staff, meilleure santé à Laurent Blanc, les jeunes émergent, les anciens confirment. Belle démonstration après seulement deux mercatos réussis. Le travail va bientôt payer. On ne pourra repartir vers le haut qu'avec nos fans qui nous soutiennent tout le temps » a publié Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux. Un message d’unité auprès des supporters, toujours aussi méfiants vis-à-vis de Vincent Ponsot et de Bruno Cheyrou. Avant le match face à Lens, le responsable du recrutement de l’OL a d’ailleurs été invité par Prime Video à réagir sur le traitement qui lui est infligé par les supporters. « Je pense que la fronde est quelque chose de pas forcément évident à vivre. On se rend compte qu’on subit les résultats et c’est évident qu’on devrait être plus haut et que les supporters sont en droit de manifester. Avec le mercato, on a voulu créer une nouvelle dynamique » a brièvement réagi Bruno Cheyrou pour ne pas envenimer les choses. Seuls les résultats pourront sortir l’OL de la crise… ainsi que ses dirigeants.