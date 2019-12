OL : Aulas ne sait plus faire gagner Lyon, Rothen est cash

Dans : OL.

Même si l’Olympique Lyonnais a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions cette semaine, le club rhodanien vit une période compliquée.

D’abord parce que les supporters des Gones sont en conflit ouvert avec leurs joueurs, et plus précisément avec Marcelo. Mais aussi et surtout parce que les choix de Jean-Michel Aulas ne sont plus vraiment compris au sein de l’OL. Alors que Rudi Garcia ne fait et ne fera probablement jamais l’unanimité à Lyon, compte tenu de son passé d’entraîneur de l’OM, le président lyonnais a fait une sortie médiatique énigmatique jeudi. « On a donné raison aux supporters avec Bruno Genesio et je m’en mords les doigts de ne pas l’avoir gardé… », avait-il notamment lancé. Des dires que Jérôme Rothen ne comprend pas.

« Jean-Michel Aulas, je ne le comprends plus depuis longtemps. Il a été une référence au début des années 2000. Il a construit l’OL et l’a amené au plus haut niveau en gagnant de nombreux titres de champion de France. L’OL faisait de bonnes prestations en Coupe d’Europe. Mais depuis quelques années, il ne gagne plus du tout. Je pensais qu’avec son stade, on allait de nouveau passer un cap. Mais pourquoi a-t-il essayé de tout changer pour revenir comme ça après ? Il est incapable de prendre du recul. Il a ce club dans la peau. Il dit maintenant qu’il regrette Genesio. Il a perdu les pédales… », a lâché, dans Rothen Régale, le consultant de RMC, pour qui JMA a eu tout faux avec cette déclaration, sachant qu’il fragilise Garcia tout en se mettant son public à dos. Pas forcément la bonne solution au moment où l’OL doit faire un sans-faute en Ligue 1 pour revenir pleinement dans la course au podium.