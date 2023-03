OL : John Textor menacé, le transfert de Jeffinho dégénère

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lors du mercato hivernal, John Textor a finalisé le transfert de Jeffinho à l’OL en provenance d’un autre de ses clubs, Botafogo.

L’Olympique Lyonnais a payé 12 millions d’euros au club brésilien pour le transfert de Jeffinho, ailier brésilien de 23 ans totalement méconnu en Europe. Malheureusement pour Lyon et pour son entraîneur Laurent Blanc, Jeffinho est arrivé à l’OL en méforme et avec une petite blessure musculaire. Cette semaine contre Grenoble en Coupe de France, l’ancien feufolet de Botafogo a fêté sa première titularisation avec les Gones en marquant son premier but dans l’Hexagone. Après 45 minutes très convaincantes, Jeffinho est malheureusement sorti sur blessure. Mais globalement, les premiers pas du Brésilien sont encourageants et laissent penser que l’OL ne s’est pas trompé en le recrutant. Du côté de Botafogo en revanche, on regrette amèrement que John Textor ait fait partir l’un des meilleurs joueurs du club brésilien afin de prioriser Lyon.

Le transfert de Jeffinho ne passe pas au Brésil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Ce transfert a valu au nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais des menaces de mort venues du Brésil. « Quand j’allais à Rio, j’étais traité comme un roi. Partout où je vais. Mais à cause d’un transfert (Jeffinho à Lyon), j’ai été obligé de changer mon numéro de téléphone. Vous n’imaginez pas à quel point les choses peuvent changer rapidement » a regretté John Textor dans les colonnes du Financial Times, précisant ensuite qu’il avait reçu des menaces de mort au téléphone. On l’aura bien compris, le départ de Jeffinho est une vraie douleur pour les supporters de Botafogo, ce qui est plutôt de nature à rassurer les supporters de l’OL. Malgré les doutes à son sujet, Jeffinho a tout de la bonne pioche pour le club rhodanien, qui avait besoin de vitesse et de technique dans le secteur offensif. Tout ce que semble être capable d’apporter l’ancien ailier de Botafogo.