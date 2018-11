OL : Aulas n'a pas aimé, il fixe le cap pour tout oublier

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après le nul contre Bordeaux en L1 (1-1) : « On n’a pas été très bon. Et Bordeaux nous a gêné, notamment en contre. C’est une mauvaise performance. Le championnat est encore loin d’être terminé. Il faudra éviter de jouer comme ça mercredi... Il faudra avoir de la confiance contre Hoffenheim, après avoir tiré les enseignements de ce match contre Bordeaux. Les joueurs étaient très déçus dans le vestiaire. J’imaginais qu’on serait meilleurs, mais on fera une bien meilleure performance mercredi. Le plus important, c’est la Ligue des Champions. On doit pouvoir donner plus. Si on gagne mercredi en C1 et samedi prochain à Guingamp, on aura atteint les objectifs », a-t-il lancé sur OL TV.