OL : Aulas le provoque et l'insulte, Daniel Riolo se révolte !

Dans : OL, Ligue 1.

Ce n’est plus un secret pour personne : Daniel Riolo et Jean-Michel Aulas ne s’apprécient guère. Et au cours des dernières heures, ils l’ont de nouveau démontré. Et le président rhodanien a poussé le bouchon un peu loin, en expliquant que « si Daniel Riolo pense que je le prends pour un idiot, il a raison ». Des propos extrêmes qui ne sont pas passés auprès du chroniqueur de l’After Foot, lequel a répondu à Jean-Michel Aulas sur son compte Twitter.

« Dites-moi président, si moi je vous traite d’idiot, il se passe quoi ? Vous portez plainte ? Vous menacez comme d’hab que plus aucun lyonnais ne nous parle ? Vous demandez ma tête comme à chaque fois ? Un peu de décence monsieur merci » a lâché un Daniel Riolo très agacé de la manière avec laquelle Jean-Michel Aulas s’est adressé à lui. Et le plus improbable, c’est que la majorité des supporters rhodaniens n'ont pas vraiment défendu leur président dans ce duel. La preuve s’il en fallait une que la communication du président rhodanien a du mal à passer dans la capitale des Gaules.