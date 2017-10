OL : Aulas juge son mercato très réussi

Dans : OL, Mercato.

Plus d’un mois après la fin du marché des transferts, Jean-Michel Aulas a fait un premier petit bilan du mercato lyonnais, très agité dans les deux sens. Pour compenser les nombreux départs, dont plusieurs cadres, l’Olympique Lyonnais a fait venir huit joueurs, se montant actif du début à la fin du marché des transferts. Et malgré des résultats chancelants, le bilan est positif selon Jean-Michel Aulas.

« Objectivement cette année, quand vous regardez les 8 choix (de joueurs), il y a plus de bons choix que de moins biens », a souligné le président lyonnais sur RMC. Parmi les huit arrivées, seul Diop du Celta Vigo n’a pas encore pu démontrer son talent. Fernando Marçal a un peu plus de mal à convaincre sur son côté gauche. En revanche, Marcelo apporte son jeu aérien et son expérience, Kenny Tete et Ferland Mendy sont mieux que des doublures et Tanguy Ndombélé a impressionné tout le monde. Devant, Mariano Diaz se montre efficace tandis que Bertrand Traoré est parti très fort, avant de piocher un peu plus ces dernières semaines. Mais en effet, sur le plan individuel, les apports ne sont pas négligeables, même s’il manque pour le moment clairement un jeu collectif pour aller chercher des résultats.