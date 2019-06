OL : Aulas est super pote avec le Real Madrid, il le crie haut et fort

Dans : OL, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Le 12 juin dernier, Ferland Mendy a officiellement été transféré de l’Olympique Lyonnais au Real Madrid.

Une énorme transaction de 48 millions d’euros qui fait le bonheur de toutes les parties. Du club rhodanien d’abord, puisque l’OL réalise une belle plus-value, vu que le latéral gauche avait été recruté pour 5 ME en provenance du Havre en 2017. Pour le joueur ensuite, sachant que l’international français intègre l’effectif du plus grand club d’Europe. Mais aussi et surtout pour le Real, qui s’attache les services d’un véritable concurrent de Marcelo. Durant ce gros transfert du mercato, Jean-Michel Aulas et Florentino Pérez ont consolidé leur amitié, comme l’explique l’OL.

« Le transfert de Ferland Mendy a une nouvelle fois mis la lumière sur les très bonnes relations entre Jean-Michel Aulas et Florentino Pérez. Des relations que les deux hommes ont su tisser tout au long de leur riche parcours dans les instances du football européen, mais aussi à la table des négociations pour le transfert de joueurs. Comme ces derniers jours pour une nouvelle opération entre l’OL et le club de la capitale espagnole. Dernier en date, Ferland Mendy a en effet suivi le chemin qui mène de Lyon à la Maison Blanche et qui avait déjà été emprunté par trois anciens joueurs lyonnais dans l’histoire. Mahamadou Diarra avait lancé la connexion entre les deux clubs en 2006 avant que Karim Benzema en 2009 et Mariano Diaz en 2018 l’imitent quelques années plus tard. Le transfert du latéral gauche de 24 ans a été l’occasion pour les deux présidents d’échanger en coulisses et de s’encenser publiquement », détaille l’OL dans un communiqué. Lors de la présentation de Mendy, le président du Real n’avait effectivement pas tari d’éloges à propos de son homologue lyonnais : « Ferland, tu arrives à Madrid en provenance d’un club ami, d’un grand club comme l’Olympique Lyonnais. Un exemple de gestion avec son président ». Une sacrée publicité pour Aulas.