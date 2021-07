OL : Aulas est confiant, les supporters l'alertent

Dans : OL.

Alors que le président de l'Olympique Lyonnais est confiant concernant l'effectif de Peter Bosz, des supporters de l'OL sont, eux, nettement plus remontés.

L’Olympique Lyonnais s’est incliné dimanche soir en match de préparation face au Sporting (3-2), mais plus que le résultat final c’est surtout le niveau de la défense qui peut inquiéter les supporters de l’OL. Henrique et Marcelo ont montré de terribles lacunes, et il semble peu évident que le duo brésilien puisse changer cela d’ici le début de saison de Ligue 1. Nombreux sont ceux qui se demandent quand Lyon va réellement débuter son mercato, et lorsque L’Equipe affirme ce lundi que pour s’offrir des renforts Juninho doit vendre des joueurs, Jean-Michel Aulas sort de son mutisme. Nettement plus discret sur son compte Twitter depuis plusieurs mois, le président du club rhodanien bondit face à cette affirmation du quotidien sportif. « Ce qu’il y a de bien avec H Guillemet c’est qu’il redit toujours les mêmes choses donc je le rectifie : L’OL n’a pas besoin de vendre pour recruter l’OL gère au mieux son effectif qui sera de qualité comme depuis 24 ans où l’OL est tjrs en coupe d’Europe », a lancé Jean-Michel Aulas.

Cependant, si le patron de l’Olympique Lyonnais parvenait auparavant à se mettre tout le monde dans la poche, ce n’est plus tout à fait le cas. Et plusieurs supporters rhodaniens ont fait savoir à Jean-Michel Aulas que cette confiance était un peu excessive. « Ce qu’il y a de bien avec JM Aulas c’est qu’il redit toujours les mêmes choses donc je le rectifie : L’OL n’est pas en coupe d'Europe depuis 24 ans puisqu'il a fini 7ème lors de la saison 2019-2020 », « L’OL n'était pas en coupe d'Europe l'an dernier, première rectification Mr Aulas ! l’OL n'a pas besoin de vendre pour recruter ? Donc les 3M pour Onana c'est juste de la radinerie ? Faut ouvrir les yeux, regarder le match de la défense hier et se mettre de l'eau sur la nuque ! », « Quand on voit le niveau défensif de l’équipe y’a de quoi avoir peur pour la saison Bosz va devoir faire avec la même équipe que Garcia. Il ne fera pas de miracle surtout défensivement. Aucun souci pour le milieu et l’attaque par contre. Faut réagir si on ne veut pas finir hors top 3 », les messages se sont multipliés pour alerter le boss de l’OL.