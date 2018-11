OL : Aulas est cash, il quittera l'OL si les supporters l'exigent !

Dans : OL, Ligue 1.

Président de l’Olympique Lyonnais depuis plus de 30 ans, Jean-Michel Aulas garde une belle cote chez les supporters rhodaniens, malgré les nombreuses critiques des observateurs. Et interrogé sur la chaîne officielle de l’OL, il a confirmé que seul l’avis unanime des fans pourrait le convaincre de quitter son poste de président des Gones. C’est la deuxième fois en une semaine que Jean-Michel Aulas lance un message aux supporters puisqu’il y a quelques jours, il confiait que le conseil d’administration de l’OL serait à l’écoute des supporters au moment de décider de l’avenir de Bruno Genesio, en fin de saison.

« Mon avenir à l'OL ? Mon objectif a toujours été de remporter une Coupe d’Europe. On l’a fait avec les féminines, cinq fois. J’ai toujours en tête cet objectif. Car cela correspond au projet que nous avons essayé de bâtir avec tous les gens du club. Nous avons organisé le club afin qu’il devienne véritablement un club de stature internationale. J’ai tout donné de mon temps et de mon patrimoine personnel pour l’Olympique Lyonnais, et pour que les supporters lyonnais soient fiers. Et si un jour les supporters n’étaient plus fiers de l’OL et de son président, alors ce serait une raison évidente pour que je parte tout de suite » a expliqué Jean-Michel Aulas, attaché plus que quiconque à l’OL, mais qui peut parfois irriter à cause de sa communication très clivante…