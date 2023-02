OL : Aulas convoque la presse pour vendredi

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

L'OL a vécu un drôle de mercato hivernal. Entre promesses ratées et manque de moyens déployés, le club rhodanien n'a pas été particulièrement convaincant alors que Lyon est en crise. Une conférence de presse va être tenue ce vendredi 3 février pour présenter les nouvelles recrues, et peut-être aborder d'autres sujets.

Dejan Lovren, Amin Sarr et Jeffinho. Voici les trois joueurs recrutés par l'OL durant ce mercato hivernal. Seulement dixièmes de la Ligue 1, les Gones avaient pourtant l'obligation de renforcer l'effectif. Selon les informations dévoilées par le club rhodanien, Jean-Michel Aulas, accompagné de Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou va présenter les trois nouveaux joueurs lyonnais durant une conférence de presse qui sera tenue le vendredi 3 février à 13 heures. L'occasion pour les journalistes de poser les questions directement sur ce mercato défaillant sur bien des points. Des explications que les supporters sont impatients d'entendre, eux qui ne cachent plus leur déception face aux décisions prises par les dirigeants de leur club ces dernières années.