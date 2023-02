OL : Aulas au plus mal, il lutte seul contre tous

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas est plus isolé que jamais à l’OL et la soirée de mercredi en est une preuve de plus.

Juninho, Bruno Cheyrou, les sujets sur lesquels Jean-Michel Aulas est totalement isolé ne manquent pas à l’Olympique Lyonnais. Mercredi soir, à l’occasion du match nul entre Brest et l’OL au Groupama Stadium, les supporters rhodaniens ont fait comprendre à « JMA » que le président était à côté de la plaque sur plusieurs sujets. Après avoir vivement critiqué l’ancien directeur sportif Juninho dans la presse, Jean-Michel Aulas a été confronté à la gronde des supporters, lesquels ont acclamé l’ancien idole du peuple lyonnais pendant le match contre les Bretons. Pendant plus d’une minute, les supporters de l’OL ont ainsi scandé le chant dédié à leur ancien capitaine, une belle manière de riposter face aux propos de Jean-Michel Aulas, lequel a accusé Juninho de tous les maux des Gones dans les colonnes du Monde ce week-end. « Juninho a été incontestablement un de nos meilleurs joueurs mais il n'a pas fait le travail sur le plan de l'organisation et de la direction sportive » avait notamment lâché Aulas, dont les propos ont provoqué la gronde des supporters.

Aulas isolé comme jamais à l'OL

Le virage nord @GroupamaStadium prend position dans le règlement de compte entre Aulas et Juninho en scandant pendant une bonne minute (la 8e évidemment) le chant dédié à son ancien capitaine et directeur sportif brésilien. #OLSB29 @20Minutes pic.twitter.com/ztQCwgiXdV — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) February 1, 2023

Il n’y a pas que sur le sujet Juninho que Jean-Michel Aulas est isolé. Le président de l’Olympique Lyonnais, qui s’évertue à défendre son responsable du recrutement Bruno Cheyrou, est de moins en moins audible. Et pour cause, le dirigeant lyonnais est -tout comme Vincent Ponsot- la cible des supporters mais également des médias, qui dressent un constat impitoyable du mercato raté de l’OL. Réagissant à un article de Foot Mercato qui s’intitule « Comment le mercato de l’OL a tourné au fiasco » et qui cible notamment Bruno Cheyrou sur ses choix des derniers mois, Jean-Michel Aulas s’est emporté sur Twitter, son réseau de communication préféré. « Vu le niveau de bêtises, reconvertissez-vous dans les scénarios pour Netflix. Vous vous appelez Foot Mercato, pourtant vous ne maîtrisez pas les arcanes du mercato… Et pas la peine d’inventer une inimitié Bruno (Cheyrou) – Laurent (Blanc) juste pour faire du buzz en plus » a posté Jean-Michel Aulas, très agacé par les critiques émises sur le mercato lyonnais. Il est pourtant évident pour beaucoup que l’OL a totalement raté son mercato. Ce n’est sans doute pas Laurent Blanc, qui avait fait du recrutement d’un milieu défensif son unique priorité, qui va dire le contraire.