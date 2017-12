OL : Aulas attend Genesio au tournant sur la Coupe de la Ligue

Dans : OL, MHSC, Coupe de la Ligue.

Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais va défier la meilleure défense de Ligue 1 à l’occasion d’un déplacement périlleux en Coupe de la Ligue face à Montpellier.

Pour cette rencontre, Bruno Génésio pourrait procéder à une large revue d’effectif en titularisant notamment Gorgelin, Yanga-Mbiwa, Ferri, Maolida, Gouiri ou encore Geubbels. Une équipe bis dans une coupe nationale ? Cela ne pose aucun problème à Jean-Michel Aulas. A une condition : que l’équipe se qualifie. Car il ne faut pas compter sur le boss de l’OL pour prendre à la légère ce que beaucoup considèrent comme « une coupe en bois », à Lyon et ailleurs…

« J’aimerai beaucoup qu’on batte Montpellier, que ce soit avec une équipe de gamins talentueux ou avec les joueurs les plus expérimentés. C’est le coach qui décidera. Mon souhait, c’est de faire un vrai match. D’ailleurs, je serai présent malgré une semaine très chargée. Il ne faut pas laisser ce match, surtout qu’on rentre dans une coupe où il y a peu de tours à effectuer pour arriver au bout. L’OL est quand même très bien dimensionné en effectif. Les jeunes tapent à la porte, certes, mais il y a aussi des joueurs qui ont été recrutés et qui, pour le moment, n’ont pas joué. J’attends non seulement un bon match mais aussi une qualification » a lancé le président de l’Olympique Lyonnais, bien décidé à être sur les quatre tableaux le plus longtemps possible. De quoi mettre la pression sur Bruno Genesio, invité à aligner une équipe suffisamment compétitive pour s'en tirer à la Mosson.