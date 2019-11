OL : Aulas aime ce buteur, il vaut déjà 23 ME

Dans : OL.

Lyon rêve de Benzema tandis que Depay et Dembélé ont la cote à travers l’Europe… Assurément, le secteur offensif du club rhodanien va être chamboulé dans les prochains mois.

L’actuel 14e de Ligue 1 a de grandes chances de subir les assauts des cadors anglais pour Memphis Depay, mais également pour Moussa Dembélé dès le mois de janvier. Assurément, la situation ne sera pas simple à gérer pour Jean-Michel Aulas, lequel n’est pas vraiment du genre à vendre ses meilleurs éléments en cours de saison. Mais si une offre impossible à refuser parvenait sur son bureau, alors le boss de l’Olympique Lyonnais pourrait revoir ses plans. Et si cela venait à arriver, l’OL devra alors actionner un plan de secours afin de ne pas se retrouver dépourvu de solutions en attaque.

Ces dernières semaines, un nom revient avec assistance du côté de l’Olympique Lyonnais, celui du jeune et prometteur Odsonne Edouard, qui crève l’écran avec le Celtic Glasgow mais aussi et surtout avec l’Equipe de France espoirs. Encore buteur cette semaine avec les Bleuets, l’ancien Parisien n’est pas seulement suivi par l’Olympique Lyonnais puisque selon les informations récoltées par The Sun, Crystal Palace est très intéressé par le joueur. A tel point qu’une offre de 23 ME est en préparation afin de faire céder l’écurie écossaise. Reste à savoir si l’OL, qui ne bradera pas de son côté Depay ou Dembélé, souhaitera s’aligner sur une telle offre pour cet attaquant prometteur, mais qui manque encore de références en Europe.