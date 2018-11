OL : Aulas accuse après cette polémique sortie de nulle part

Dans : OL, Ligue 1.

Cette semaine, dans une interview réalisée par un média argentin, Lisandro Lopez a lancé quelques attaques très virulentes à l'encontre de l'Olympique Lyonnais et de Jean-Michel Aulas, Licha étant persuadé d'avoir été privé d'une belle carrière européenne en raison du refus du président lyonnais de négocier son départ à la Juventus et à Chelsea. L'OL avait rapidement nié avoir eu ce genre de comportement lorsque Lisandro Lopez était au club, mais via Twitter Jean-Michel Aulas est lui monté d'un cran.

Pour le président de l'Olympique Lyonnais, tout cela est une invention du média argentin qui a interrogé, à priori, l'ancien joueur de l'OL. « Ce ne sont que de bêtises : 1. les pseudo journalistes argentins ont menti car tout ceci est faux. 2. Lisandro est trop intelligent et sensible pour dire cela : Basta! », a lancé un Jean-Michel Aulas, qui ne croit pas du tout que Lisandro Lopez ait eu ce genre de propos à son encontre. Même si on ne connaîtra probablement jamais la réalité des choses, le mal est tout de même fait, Licha étant plutôt du genre discret dans les médias.