OL : Aulas accueille le président de la FIFA dans son jardin

Dans : OL.

Les relations entre la FIFA et l’Olympique Lyonnais sont au beau fixe, et cela se voit. Le club rhodanien, qui accueillera notamment le prochain euro de football féminin, a déroulé le tapis rouge à Gianni Infantino, ancien secrétaire général de l’UEFA et désormais président de la FIFA. Une manière de rappeler que le président lyonnais est toujours très apprécié dans les instances, et son stade privé fait l’unanimité parmi les exemples à suivre pour les clubs désireux d’avoir leurs propres revenus.