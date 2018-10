OL : Aulas a vu des Lyonnais traumatisés

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, après le match nul face à Donetsk à domicile en Ligue des Champions, dans un stade à huis clos : « Je pense qu’on a été un peu trop traumatisé par ce match sans public face à une équipe vraiment très forte. Il a fallu vraiment se faire très très peur parce qu’à 2-0 ils ont une balle de 3-0, qui à ce moment-là ne permet pas de réagir. Il faut retenir que c’est très difficile de jouer dans un stade vide à domicile. Nos supporters nous ont immensément manqués. La sanction est très dure, pour tout le monde, pour le spectacle mais surtout pour l’équipe qui reçoit. On reste en tête. Il faudra aller faire un exploit à Hoffenheim et puis avant il y aura un match de championnat important dimanche. Une qualification en huitièmes ? Oui, c’est indispensable pour le groupe, pour le club et puis parce qu'on a fait les efforts en termes d’investissement. Donc oui, on doit absolument le faire mais on sait que ça sera difficile »