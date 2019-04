OL : Aulas a humilié Genesio, c'est pathétique fulmine Sévérac

Dans : OL, Ligue 1.

Qu'on le veuille ou non, c'est un véritable coup de tonnerre qui a résonné mardi soir dans le ciel lyonnais lorsque peu avant minuit Jean-Michel Aulas a lancé aux journalistes qu'il renonçait à prolonger immédiatement Bruno Genesio, tout cela avec à ses côtés un Bruno Genesio visiblement marqué. Pour Dominique Sévérac, le président de l'Olympique Lyonnais a encore une fois tenté de se placer en première ligne, mais cette fois il est, selon lui, allé beaucoup trop loin.

Le journaliste du Parisien n'est pas très tendre avec Jean-Michel Aulas, et il le justifie sans problème. « Tout cela est un exercice de communication raté depuis le début. Et cette conférence de presse c’est très Aulasien car ça permet d’éclipser le résultat du match et la victoire de Rennes. Aulas a réussi à créer l’événement et à ramener la lumière vers lui. Mais le côté pathétique, c’est de faire une conférence de presse avec Genesio à côté de lui comme un lapin pris dans les phares, totalement immobile, mais qui sait ce qu’Aulas va dire. Je pense que Jean-Michel Aulas pouvait faire cette conférence de presse tout seul, et faire venir Genesio ensuite pour analyser le match. C’est humiliant », constate Dominique Sévérac, qui ce mercredi n'est pas le seul à avoir ce sentiment concernant cette conférence de presse totalement lunaire du duo Aulas-Genesio après l'élimination face au Stade Rennais.