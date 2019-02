OL : Au-revoir et merci Bruno Genesio, ce consultant craque !

Dans : OL, Ligue 1.

Même si l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les 1/2 finales de la Coupe de France, mercredi soir, Dominique Grimault est sans pitié avec l'entraîneur de l'OL. Pour le journaliste, le technicien rhodanien a fait son temps sur le banc du club de Jean-Michel Aulas et quels que soient ses résultats d'ici la fin de saison, Bruno Genesio doit préparer son départ.

Dominique Grimault a précisé les raisons de sa sévérité avec l'actuel coach de l'Olympique Lyonnais. « J’ai un vœu à faire pour les Lyonnais et Genesio, qu’ils éliminent le Barça et qu’ils gagnent la Coupe de France pour qu’il quitte l’OL sur la meilleure note possible. Quelque soit les résultats à venir, Lyon est arrivé en fin de cycle et a besoin d’un électrochoc. Le club est le deuxième budget de France et se retrouve à 20 points du PSG en Ligue 1 et c’est totalement anormal. Cette équipe a prouvé à plusieurs reprises et mérite un autre maintien. Cette équipe est sujette à toutes les humeurs et malgré l’amitié que j’ai pour Bruno Genesio, il a fait son temps », a lancé le journaliste sur la chaîne sportive. Jean-Michel Aulas aura probablement des choses à dire à Dominique Grimault s'il le croise ou via Twitter.