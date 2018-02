OL-ASSE : Le pire était à craindre pour le derby, il est arrivé

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Après des années orageuses et marquées par des interdictions de déplacement, le derby entre l'OL et l'ASSE retrouvait ses vraies couleurs depuis quelques saisons, les autorités ayant permis aux fans des Verts d'aller à Lyon et à ceux de Lyon d'aller à Geoffroy-Guichard. Mais cette situation pacifiée semble révolue et depuis le match aller gagné par l'OL (0-5) dans le Chaudron, la tension est redevenue palpable. Au point d'inciter la préfecture du Rhône d'interdire totalement la venue du Peuple Vert au Groupama Stadium le 25 février pour le 2e épisode du derby le plus bouillant de France.

Cette décision prise en commun par le ministère de l'Intérieur et le Préfet fait évidemment suite aux gros soucis du match aller, notamment l'envahissement du terrain par quelques supporters stéphanois après le cinquième but de l'OL et des incidents intervenus dans le parcage lyonnais à Geoffroy-Guichard. Même si cette rencontre aura lieu en plein après-midi, les instances ne veulent prendre aucun risque et en interdisant totalement le déplacement des supporters de l'AS Saint-Etienne ils y remédient de manière définitive. Dommage, car un derby sans les supporters des deux clubs n'a jamais le même parfum...