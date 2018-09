OL : Après City et l’OM, le plus dur, c’est de battre Dijon pour Aulas

Dans : OL, Ligue 1, OM, Dijon.

Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, après la victoire 4-2 de son équipe face à Marseille : « C’est une très belle victoire. On revient à hauteur de Marseille au classement. Il faut rester humble. On a montré qu’on avait une bonne équipe cette semaine. Il faut continuer à travailler dur pour être performant. Sur le plan de la qualité du jeu, on se rapproche des meilleures équipes. On peut encore s’améliorer notamment sur le premier but. Il faut désormais être à 100% sur tous les matchs et dès mercredi à Dijon. Nous venons de vivre une très belle semaine, mais le plus dur arrive car ces temps-ci, c’est Dijon qui nous pose des problèmes ».