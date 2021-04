OL : Aouar pour lancer son renouveau, la Juve y pense

Dans : OL.

Fortement annoncé sur le départ l’été dernier, Houssem Aouar pourrait finalement quitter l’Olympique Lyonnais au prochain mercato. Le milieu de terrain, malgré sa saison mitigée, intéresse toujours des cadors comme la Juventus Turin qui attend la fin de saison pour être fixée.

C'est certain, Houssem Aouar avait rêvé d’une autre saison. Et pas forcément sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain avait obtenu un bon de sortie dont il pensait profiter pour rejoindre une grosse écurie l’été dernier. On annonçait notamment le Gone en direction de la Juventus Turin qui n’était finalement pas parvenue à un accord avec toutes les parties concernées. Mais qui pourrait bien revenir à la charge dans les mois à venir. Car selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Houssem Aouar fait toujours partie des plans de la Vieille Dame.

Aouar successeur de Rabiot ?

Les Bianconeri envisagent de reconstruire leur entrejeu et le Lyonnais pourrait contribuer à ce renouveau programmé. Mais pour le moment, il ne s’agit que d’une idée puisque la Juventus Turin attend de savoir si elle disputera bien la Ligue des Champions la saison prochaine. Autre élément à prendre en compte pour l’actuel troisième de Serie A, le nombre de départs enregistrés cet été. On sait par exemple que le champion d’Italie en titre ne retiendra pas le Français Adrien Rabiot en cas d’offre satisfaisante.

Cet argent pourrait permettre d’investir sur Houssem Aouar, que la Juventus Turin était proche d’attirer l’été dernier avant le refus de Federico Bernardeschi d’entrer dans la transaction. En tout cas, à en croire le quotidien transalpin, le milieu polyvalent formé à l’Olympique Lyonnais intéresse toujours le club de Cristiano Ronaldo. Et ce malgré une saison plutôt mitigée puisque l’international tricolore, auteur de cinq buts et trois passes décisives en Ligue 1, n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de l’entraîneur Rudi Garcia.