OL : Aouar ou Camavinga, le gros doute d’Arsenal

Dans : OL.

Le départ de Mattéo Guendouzi à l’OM libère une place à Arsenal, qui recherche activement un milieu de terrain au mercato.

A l’heure où les Gunners espèrent bâtir un effectif ambitieux dans le but de retrouver le top 4 de la Premier League, les doutes habitent Mikel Arteta dans cette période de mercato. Et pour cause, plusieurs milieux de terrain sont ciblés par Arsenal, qui hésite actuellement entre deux joueurs de Ligue 1, selon les informations rapportées par le Mirror. Comme indiqué à de multiples reprises, Arsenal apprécie tout particulièrement le profil d’Houssem Aouar, sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2023. Proche de quitter son club formateur il y a un an, Aouar dispose d’un bon de sortie de la part de Jean-Michel Aulas. Longtemps intéressée, la Juventus Turin s’est retirée de la course, laissant le champ libre à Arsenal tandis que le PSG surveille la situation du Lyonnais.

Mais un autre joueur évoluant en France suscite l’intérêt des Gunners au mercato. Il s’agit d’Eduardo Camavinga, dans une situation contractuelle encore plus favorable qu’Houssem Aouar. La pépite du Stade Rennais sera libre dans un an et en ce sens, les Bretons ne sont pas en position de force pour négocier son transfert. Courtisé par le PSG, Manchester United, Chelsea ou encore le Bayern Munich, Eduardo Camavinga plaît également à Mikel Arteta, qui voit en lui le parfait complément de Thomas Partey au milieu de terrain. Cela n’aura échappé à personne, Camavinga et Aouar ont des caractéristiques techniques totalement différentes. Mais selon le Mirror, il y a peu de chances que le club londonien recrute les deux joueurs. Mikel Arteta doit donc décider qui de Camavinga ou d’Aouar fera l’objet du prochain gros investissement des Gunners. Que le Lyonnais ou le Rennais soit choisi, il n’y aura sans doute pas moyen de trouver d'accord avec le club vendeur pour moins de 25 ME….