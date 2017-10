OL : Aouar, même ses coéquipiers n’en reviennent pas

Dans : OL, Ligue 1.

Houssem Aouar enchaine les matchs avec l’OL, et cela ne semble pas déteindre sur ses performances. Le milieu de terrain, qui avait mis Memphis Depay sur la touche au départ, s’impose désormais au poste de relayeur à l’image de ses solides performances à Everton ou encore ce dimanche face à Metz. Lui confier le ballon, c’est l’assurance qu’il ne soit pas perdu et bien utilisé, et même pour son coéquipier dans l’entrejeu Lucas Tousart, qui n’est pas beaucoup plus âgé, il s’agit d’un luxe de premier ordre.

« Il est épatant. Je le savais car je l’ai côtoyé en CFA et avec les équipes de jeunes. On savait qu’il était capable de faire de belles choses à l’entraînement. Il a su saisir sa chance pour le montrer en matchs. C’est bluffant ce qu’il montre. Il a une qualité technique, une qualité de passes au-dessus de la moyenne. Il le montre au grand public et je suis très content pour lui », a confié l’ancien valenciennois, persuadé qu’avec de telles qualités, l’ascension d’Houssem Aouar ne fait que commencer.