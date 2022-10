OL : Aouar fait encore rêver les grands d’Europe

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A quelques mois de la fin de son contrat, Houssem Aouar ne manque pas de sollicitations. Le milieu de l’Olympique Lyonnais plaît toujours aux grands clubs européens malgré sa mise à l’écart en début de saison.

« C'est ce type de joueurs que j'aime ». Absent des plans de Peter Bosz, Houssem Aouar a dû apprécier la déclaration d’amour de Laurent Blanc. Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais considère le milieu de terrain comme un élément essentiel pour sa philosophie de jeu. Placé derrière les attaquants Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé, le voilà passé du statut d’indésirable à celui de maître à jouer. Suffisant pour envisager un rebondissement au sujet de son avenir ?

🎙️ Laurent Blanc : "Houssem Aouar, c'est un joueur qui respire le football".



Le coach lyonnais explique pourquoi il a décidé de relancer son milieu offensif.#PrimeVideoLigue1 #Ligue1UberEats #MHSCOL pic.twitter.com/cNWX8c4b06 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 22, 2022

La presse espagnole n’y croit pas et prédit toujours son départ en fin de contrat l’été prochain. Il faut dire que les discussions entre Houssem Aouar et la direction restent au point mort. Et malheureusement pour le club rhodanien, son pur produit a d’excellentes raisons de partir libre. Car outre le Betis Séville, qui s’était entendu avec le joueur cet été, sans parvenir à un accord avec l’Olympique Lyonnais, d’autres formations européennes se tiennent à l’affût. Le média espagnol Fichajes croit savoir que l’entraîneur José Mourinho a demandé sa signature à la Roma. Tout comme le manager des Gunners d’Arsenal Mikel Arteta.

Aouar aura l’embarras du choix

Toujours en Premier League, le Newcastle de l’ancien Gone Bruno Guimarães pense aussi à Houssem Aouar, dont la créativité plaît à l’Atlético Madrid, surtout si le Portugais João Felix devait partir. Enfin, le journaliste italien Nicolo Schira révèle que la Juventus Turin a pris des renseignements sur la situation du Lyonnais, histoire de savoir si le Français n’a pas encore choisi sa prochaine destination. Du beau monde est donc annoncé sur la piste Houssem Aouar. Et s’il retrouve son meilleur niveau sous les ordres de Laurent Blanc, d’autres cadors pourraient bien rejoindre la partie.