OL : Aouar dévoile le secret de la réussite de Genesio à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Un peu en difficulté en début de saison, Houssem Aouar a vite réagi et s’est imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Bruno Genesio.

Il faut dire que l’entraîneur rhodanien connaît par cœur le joueur formé à l’OL. Ainsi, il exploite au mieux ses qualités, notamment dans le système en 3-5-2 utilisé ces dernières semaines. Interrogé par RMC Sport, l’international espoirs français est revenu sur sa relation avec Bruno Genesio. Il dévoile également que le coach rhodanien aime être proche de ses joueurs et bienveillant à l’égard de ceux-ci. Le secret de sa réussite dans le Rhône ?

« C’est le coach qui m’a lancé, donc il y aura toujours quelque chose qui nous liera. C’est un coach qui aime parler beaucoup aux joueurs. Pour ma part, il discute pas mal de fois avec moi. Il écoute ses joueurs lorsque quelque chose ne va pas. C’est une bonne chose pour nous. On sait avant tout pourquoi on est là et on se donne à fond pour atteindre nos objectifs. Après, le fait que le coach soit bienveillant, c’est du bonus. C’est très bien pour moi, mais je pense qu’il l’est aussi avec pas mal de joueurs. C’est un coach qui est proche de ses joueurs et qui cherche à créer du beau jeu, même si en ce moment, ce n’est pas là-dessus qu’on est le plus performant » a expliqué le milieu de 20 ans, qui n’a pas à se plaindre de sa relation avec Bruno Genesio. Même si à long terme, il aimerait également goûter au management très réputé d’un certain Pep Guardiola…