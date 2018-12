OL : Aouar veut changer de Pep, et passer à Guardiola

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Questionné sur Pep Guardiola du côté de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar n'a pas pu s'empêcher de clamer haut et fort ses ambitions.

« Aouar, c'est un très bon joueur, un joueur incroyable. Il est toujours très calme et a une bonne vision ». Suite au match nul entre l'Olympique Lyonnais et Manchester City le 27 novembre dernier en Ligue des Champions (2-2), Pep Guardiola avait dit tout le bien qu'il pensait d'Houssem Aouar. Après la rencontre, les deux hommes se sont même serrés la main sur la pelouse du Groupama Stadium. Un premier pas en vue d'une future collaboration au sein d'un très grand club européen ? L'international espoirs français en rêve, en tout cas.

« Un rêve de jouer sous les ordres de Guardiola un jour ? Honnêtement, oui. Pour moi, c'est un entraîneur fascinant de conviction et de motivation. Je pense que c'est un entraîneur qui sait ce qu'il veut. Et comme je l'ai déjà dit, on a la même manière de voir le football. Et je partage ses avis, et aussi ses façons de faire jouer son équipe. Ce serait bien sûr quelque chose de beau d'être entraîné un jour par un si grand entraîneur », a balancé, sur RMC Sport, la pépite de l'OL, qui déclare donc lui aussi sa flamme à Guardiola. Cela tombe bien puisque Man City est tombé sous le charme d'Aouar cette saison. Suffisament pour que les Citizens passent à l'action en faisant une grosse offre de transfert à Lyon ? Réponse dans les mois à venir...