OL : Aouar déjà considéré comme le nouveau Tiago de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Les matches se suivent et se ressemblent pour Houssem Aouar, le jeune milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas semblé très impressionné par l'ambiance explosive du derby contre l'AS Saint-Etienne, rendant une superbe copie dimanche soir. Alors que les consultants sont nombreux à vanter les qualités de la nouvelle pépite lyonnaises, un ancien joueur de l'OL et de l'ASSE avoue être lui aussi épaté par le niveau affiché par Houssem Aouar.

S'exprimant dans L'Equipe, François Clerc se lance même dans une comparaison flatteuse pour le jeune milieu de terrain rhodanien. « Houssem Aouar a beaucoup de qualités pour son âge et il s’inscrit dans la formation lyonnaise. Il est très intelligent dans le jeu, élégant et fort dans la passe. Il peut jouer sur le côté gauche comme dans le coeur du jeu. Il est en train d’exploser. Il me fait penser à Tiago, quand il jouait à Lyon, même s’il est un peu plus offensif », explique celui qui évolue désormais à Ajaccio. Et François Clerc peut d'autant plus facilement comparer qu'il a joué à Lyon avec Tiago lors des deux saisons passées par le milieu portugais à l'OL avant que ce dernier parte à la Juventus.