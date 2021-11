OL : Aouar a tout changé pour redevenir Aouar !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après un très long passage à vide avec l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a retrouvé sa force. Cela ne doit rien au hasard et l'OL apprécie les efforts de son international.

Longtemps considéré comme le joueur le plus bankable de l’effectif lyonnais, Houssem Aouar a vu peu à peu la liste des clubs qui étaient intéressés par sa signature se réduire comme peau de chagrin, Arsenal étant le dernier en date à tourner le dos au milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Lié jusqu’en 2023 avec son club formateur, celui qui a été international tricolore il y a un an est donc resté dans la capitale des Gaules, Jean-Michel Aulas n’ayant pas reçu une offre satisfaisante, et cela probablement parce que son joueur n’était plus au niveau attendu après avoir montré tant de bonnes choses sous le maillot de l’OL. Là où certains auraient petit à petit baissé les bras, Houssem Aouar a lui décidé qu’il fallait repartir de l’avant dans sa carrière et que pour cela il devait faire des efforts. Et si la venue de Peter Bosz à la place de Rudi Garcia a changé la donne, le milieu lyonnais a pris le taureau par les cornes et a investi financièrement pour se donner toutes les chances de revenir à son meilleur niveau.

Aouar veut briller avec Lyon pour jouer le Mondial au Qatar avec la France

Houssem Aouar a donc pris l’initiative de recruter un préparateur physique afin de compléter le travail effectué avec celui de l’Olympique Lyonnais. « Un entraîneur issu de l’athlétisme pour l’aider à gagner en explosivité sur les premiers appuis et améliorer son coup de reins dans ses courses », précise L’Equipe. Et à ce travail purement physique, le joueur de 23 ans a également ajouté un travail technique puisque trois fois par semaine, après la séance d’entraînement sous les ordres de Peter Bosz, Houssem Aouar se coltine des sessions de travail face au but histoire d’améliorer son efficacité. A tout cela, le milieu de l’OL a décidé d’arriver plus tôt au Groupama Training Center et de prolonger d’une heure sa présence sur place. Comme l’explique Hervé Penot, cet engagement total de son joueur n’a pas échappé à l’entraîneur néerlandais de Lyon et cela vaut à Houssem Aouar d’avoir désormais la confiance totale de son coach, ce qui n’était pas tout à fait le cas il y a encore quelques semaines. Alors, son but samedi contre Lens a récompensé le travail du joueur lyonnais, lequel rêve désormais de retrouver l’équipe de France dans la perspective du Mondial dans un an au Qatar.