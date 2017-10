OL : Anthony Lopes toujours choqué par cette scène écoeurante

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a voulu dédramatiser les événements intervenus jeudi soir à Everton, l'entraîneur de l'OL n'ayant pas voulu en faire des tonnes sur la grosse bagarre qui a mêlé des joueurs et des supporters. Mais du côté des joueurs, Anthony Lopes avoue que voir un père de famille avec un enfant dans les bras entrer dans la baston l'a choqué.

Au micro de RMC, le gardien de but de l'Olympique Lyonnais confie que voir cela était scandaleux. « Je ne m’attendais pas à ce qu’Ashley Williams me pousse aussi loin (rires). Ça fait partie du jeu des Anglais, même si c’est vrai qu’on aime pas trop voir ce genre de geste sur un terrain. C’est vrai que les supporters là-bas aiment ça, le contact physique. C’est après cette échauffourée qu’ils ont réussi à réveiller leur stade, parce qu’il dormait profondément. Mais voir les supporters se mêler à l’échauffourée, c’est assez dramatique. Mais ce qui m’a le plus choqué, c’est de voir cet enfant dans tout cela, avec son père en train de mettre des droites aux joueurs adverses. Je suis père de famille et ça m’a énormément choqué », avoue Anthony Lopes, qui en a pourtant vu d’autres depuis une saison. Pour rappel, après Everton, qui a banni le supporter concerné à vie, c'est la police anglaise qui enquête sur cette bagarre et va entendre ce fan en question.