OL : Anthony Lopes ne crache pas sur Rudi Garcia

L'Olympique Lyonnais reste très proche du podium après sa victoire à Nîmes, et forcément c'est le meilleur moyen de préparer le match décisif contre Leipzig en C1. Pour Anthony Lopes, la venue de Rudi Garcia a clairement relancé l'OL.

Au petit jeu des « Rudi Garcia c’est le diable », il ne faut pas compter sur Anthony Lopes. Le gardien de but de l’Olympique Lyonnais, invité ce dimanche de Téléfoot, a reconnu que le départ de Sylvinho et le choix fait par Jean-Michel Aulas et Juninho de recruter l’ancien coach de l’OM avaient été des décisions positives pour le club de la capitale des Gaules. Car Anthony Lopes a vu que Garcia faisait tout de même d’énormes efforts pour aider l’Olympique Lyonnais à se redresser.

Et l’international portugais tient à saluer le travail de son entraîneur. « Rudi Garcia nous a apporté pas mal de discipline. Il est arrivé totalement frais et nous a apporté un peu de confiance, on en avait énormément besoin parce qu’on en avait laissé pas mal derrière nous. Il nous a remis dans le droit chemin, la tête à l’endroit et je pense qu’aujourd’hui on voit les efforts fournis de sa part, par le staff et par nous ensuite », a fait remarquer Anthony Lopes, qui espère que ce renouveau de l’Olympique Lyonnais se confirmera mardi soir au Groupama Stadium. Nul doute qu’une qualification de l’OL pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions serait une bonne réponse à ceux qui critiquent sans cesse Lyon et son entraîneur.