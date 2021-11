OL : Anthony Lopes fait un geste émouvant

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le gardien de but de l'Olympique Lyonnais connait par coeur l'histoire de son club de toujours et Anthony Lopes l'a prouvé de manière très spéciale.

Les supporters de l’OL connaissent l’énorme attachement d’Anthony Lopes pour le club dont il a été un fervent supporter puisqu’il a été adhérent des Bad Gones dans ses jeunes années. La longévité du gardien de but international portugais démontre que Lopes est attaché à Lyon, même si l’été dernier, à la demande de Peter Bosz, Juninho a été proche de lui mettre André Onana en travers de sa route. Quoi qu’il en soit, le portier de l’Ajax Amsterdam n’a pas signé et le gardien de 31 enchaîne donc les titularisations, seule son expulsion face à l’AS Saint-Etienne l’ayant été éloigné des cages. Le 22 août dernier, à l’occasion de la réception de Clermont, Anthony Lopes a joué son 380e match sous le maillot lyonnais, ce qui fait de lui le 8e footballeur le plus capé de l’OL. Dans ce « hall of fame » lyonnais a rejoint, et désormais dépassé, Angel Rambert, attaquant français d’origine argentine qui a évolué à Lyon de 1960 à 1971. Décédé en 1983, il n’avait alors que 47 ans, Rambert, international français, a gagné deux fois la Coupe de France avec Lyon. Au moment de rejoindre ce dernier dans l’histoire de l’OL, Anthony Lopes arborait un maillot avec un flocage spéciale rappelant cet événement.

Quand Anthony Lopes a disputé son 380ème match avec l'OL, égalant Angel Rambert, il portait 1 flocage en souvenir d’Angel.

Il a souhaité envoyer ce maillot à Norma, veuve d'Angel, en Argentine.

Car le football et l'OL, c'est aussi une histoire de transmission et d'héritage.

Mais le gardien de but n’avait pas pour intention de garder ce maillot très spécial dans son armoire. En effet, comme l’a dévoilé ce samedi l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes a envoyé cette tunique portée d’OL-Clermont à la veuve d’Angel Rambert, qui vit en Argentine. Norma Rambert a envoyé quelques photos pour remercier Anthony Lopes et Lyon pour ce geste qui lui évidemment allé droit au cœur. Le club de Jean-Michel Aulas a tenu à saluer ce geste de son gardien de but, lequel démontré si besoin en était de son implication dans l'histoire du l'Olympique Lyonnais.