OL ‍: Anthony Lopes en finale, ça lui crève le coeur

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage n'a pas encore officialisé son choix concernant la titulaire dans les buts de l'Olympique Lyonnais contre le PSG en finale de la Coupe de France. Certains aimeraient que Lopes joue là son dernier match avec l'OL.

Formé à Lyon, Anthony Lopes sait que le club de John Textor a décidé de confier à Lucas Perri le rôle de portier numéro 1 la saison prochaine, et dimanche soir, après l'ultime match de la saison au Groupama Stadium, le gardien de but de 33 ans avait du mal à masquer ses larmes. Reste que l'Olympique Lyonnais a encore un match à jouer cette saison, et quel match puisqu'il s'agira de la finale de la Coupe de France au Paris Saint-Germain, bête noire de l'OL cette saison puisque Lopes en a pris huit cette saison face aux champions de France. Pour cette rencontre, l'entraîneur de Lyon n'a pas annoncé qui sera titulaire, mais le gardien de but brésilien est le grand favori, car il a fait toute la campagne en Coupe. Voir Anthony Lopes finir sa carrière sur le banc de touche est un crève-cœur pour certains supporters et non des moindres.

Débat entre amoureux de l'OL sur Anthony Lopes

Humainement impossible de mettre #Lopes sur le banc samedi. C'est l'enfant du club. Un peu de mémoire, je vous en supplie...

Forza L'OL ! #OLpsg #coupedefrance — Barth Ruzza 💙 (@barthruzza) May 22, 2024

Sur X, le célèbre Barth Ruzza, supporter éternel de l'Olympique Lyonnais et longtemps animateur de l'émission OL Night System sur la chaîne officielle du club, souhaite que Lopes soit titulaire pour cette finale de la Coupe de France. « Humainement, impossible de mettre Lopes sur le banc samedi. C'est l'enfant du club. Un peu de mémoire, je vous en supplie... Forza L'OL ! », a lancé Barth Ruzza, qui a rapidement été contredit par un autre célèbre supporter de l'Olympique Lyonnais, Jérémy Lopez. « Barth… ne retombons pas là-dedans. Ça a tellement ralenti le club ce genre de choses par le passé. Et pourtant j’ai un immense respect pour Lopes (...) Le risque c'est de fragiliser un groupe qui marche avec un débat qui appartient à Sage et Friio. Le cœur parle aussi ici bien sûr. Mais le cœur battra toujours plus pour le club que pour 1 joueur. Tout va bien ! Donc soyons heureux ! On a trop souffert. Le succès est venu quand on a pensé uniquement au club », a répondu l'acteur sociétaire de la Comédie Française.