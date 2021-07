OL : Andersen rapporte 27ME et file à Crystal Palace !

Dans : OL.

Le transfert de Joachim Andersen à Crystal Palace semble désormais imminent, puisque le défenseur danois aurait déjà passé sa visite médicale avec le club entraîné par Patrick Vieira.

Qualifié de plus gros flop de l’histoire de l’Olympique Lyonnais, puisque Jean-Michel Aulas avait signé un chèque total de 30 millions d’euros pour le faire venir de la Sampdoria en 2019, Joachim Andersen s’apprête à quitter l’OL deux ans plus tard. Prêté la saison passée à Fulham, le défenseur international danois n’avait pas empêché le club londonien de descendre, mais ses qualités ont tapé dans l’œil de nombreux clubs de Premier League. Cependant, le prêt étant terminé, le joueur de 25 ans est donc revenu à Lyon, tout en sachant que ce come-back n’était que provisoire tant en Premier League on lui tournait autour. Si c’est derniers jours c’est Tottenham qui semblait tenir la corde, la venue de Patrick Vieira sur la banc de Crystal Palace a visiblement renversé la tendance brutalement.

Car ce dimanche, Le Progrès annonce que Joachim Andersen, qui a encore trois ans de contrat avec Lyon, aurait déjà passé sa visite médicale avec Crystal Palace où il devrait rapidement signer un contrat jusqu’en 2026. Dans l’opération, l’Olympique Lyonnais va toucher 22 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus, soit un total de 27ME, ce qui relativise le prix payé en 2019 par Jean-Michel Aulas pour s’offrir le défenseur danois. Le quotidien régional précise que c’est à la fois le souhait de Patrick Vieira de le recruter chez les Eagles et également le salaire proposé par le club de Londres qui auraient convaincu d’accepter cette offre. Ce départ va être une vraie bouffée d'oxygène pour l'Olympique Lyonnais et probablement permettre d'avancer dans ce mercato.